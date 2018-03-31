Hedef beş yeni şehir hastanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın "en büyük hayalim" diye söz ettiği "Her hastaya bir oda" anlayışı çerçevesinde ele alınan şehir hastaneleri, hastalara büyük konfor ve mahremiyet sağlayacak. Yılın sonunda 'nitelikli yatak' sayısı %64'e ulaşacak. Böylece hasta odaları içinde özel tuvaleti, banyosu, buzdolabı, dolabı ve televizyonuyla ziyaretçileri sağlıklarına kavuşuncaya kadar en güzel şekilde ağırlayacak. Sağlanan bu imkânlar hastalar ve refakatçilerini huzurlu kılacak. Bu yıl içinde, konforu en üst düzeyde tutan yepyeni beş şehir hastanesi daha açılacak. İşte projesi 2013'te başlayan ilk on üçünün de içinde bulunduğu o şehirler: Ankara Bilkent, Ankara Etlik, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa. Geçtiğimiz yıllarda yüksek teknoloji ve ekipmanlarıyla açılan Yozgat, Adana, Mersin ve Isparta'da Şehir Hastaneleri birçok başarılı ameliyatın altına imzalarını attı. Eskişehir, Elazığ ve Konya Şehir Hastaneleri de 2019 yılında açılacak. 2020 yılının sonunda tamamlanan şehir hastaneleriyle birlikte 28 bin 149 yatak sayısına ulaşılması hedefleniyor. 2016 yılında %14,5 oranında artarak, 119 milyar 756 milyon TL'ye ulaşan sağlık harcamaları için bu yıl ve önümüzdeki yıl daha da yüksek oran beklentileri var. 'AVRUPA'NIN EN İYİ SAĞLIK PROJESİ'
Açılan Şehir Hastaneleriyle birlikte halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı, TÜİK verilerine göre 2003 yılında yüzde 39.5'ten 2016'da yüzde 75.4'e çıkarak ikiye katlandı. Artan konfor ve yenilikleri takip eden teknolojisiyle birlikte şehir hastaneleri ödüllere layık görüldü. Eskişehir Şehir Hastanesi Londra'da gerçekleşen törende "Avrupa'nın En İyi Sağlık Projesi" ödülünü alırken, Türkiye
'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye'nin gelişime ve yeniliklere dayalı çözümleri sayesinde dünyanın saygın dijital hastaneleri arasına girdi. Mersin Şehir Hastanesi'nin dijital hastane özelliklerini karşıladığı teyit edilerek 'Seviye 6 Hastanesi' olmaya hak kazandı. Konya Şehir Hastanesi'ne ise World Finance'ten "Yılın en iyi sağlık finansmanı" adı altında uluslararası bir ödül geldi.