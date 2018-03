Her saldırıdan güçlenerek çıkıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Son yıllarda ekonomik ve siyasi anlamda istikrarlı çizgisini sürdüren Türkiye , uluslararası arenada elde ettiği yüksek performans ve başarı nedeniyle hedef tahtasına dönüştü. Başta Ortadoğu olmak üzere Avrupa'da söz sahibi olan Türkiye, birçok siyasi ve ekonomik lobiyi ve merkezi rahatsız etti. Dolayısıyla birlik ve ber ab erliğimizi parçalamaya yönelik senaryolar, Türkiye üzerinden rant elde etmeye alışmış olan bu lobiler tarafından sahnelenmeye başladı. Ancak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanda yakaladığı istikrarlı duruş, her alanda güçlü bir büyümenin önünü açtı. Türkiye ekonomisi geçen yılı yüzde 7.4'lük güçlü büyüme performansıyla tamamladı. Yakalanan büyüme oranıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine fark atan Türkiye, tüm jeopolitik sıkıntılara rağmen istikrar ve kararlı duruşun önemini dünyaya net bir şekilde kanıtlamış oldu. Yabancı ilgisi artıyor Büyümenin lokomofi olan gayrimenkul sektörü de nüfus artış hızından, niteliksiz konutların yenilenmesine, genç nüfusun yeni nesil yaşam anlayışı, hızlı şehirleşme ve en önemlisi tüketici beklenti ve alışkanlıkları gibi çeşitli dinamikler ile sürekli büyüyor ve gelişiyor. Türkiye'ye, oluşan güven ortamıyla birlikte dünyanın her yerinden yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor ve güvenilir bulunan yatırım araçlarının başında gayrimenkul geliyor. Yabancı yatırımlar için önemli bir cazibe merkezi olan Türkiye'de yabancı yatırımcılara, yerel yatırımcılarla aynı haklar ve yükümlülükler veren yasal düzenlemeler yabancı yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlıyor. Gövdelerini taşın altına koydular Milli beraberlik duygusuyla gayrimenkul sektöründe seferberlik yapan inşaat patronları, tabiri caizse ellerini değil, gövdelerini taşın altına koyarak çeşitli kampanyalarla tüketicinin ev almasını kolaylaştırdı. Konut seferberliği, ödeme kolaylıkları sunan satış kampanyalar gibi uygulamaların yanı sıra devlet desteğiyle alınan önemli kararların da hızla hayata geçmesi ile sektörde yılsonu hedeflerine ulaşıldı.