İstihdamda rekor kırıldı

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Şubat 2017'de başlattığı istihdam
seferberliği ve hükümetin teşviklerinin etkisiyle, istihdam yaratmada ve işsizliği düşürmede tarihe geçecek bir başarıya imza attı. 2016'nın aralıkta yüzde 12.7 olan işsizlik
, 2017'de yüzde 10.4'e geriledi. Türkiye, Mayıs 2013'te Gezi olayları ile başlayan, 17-25 Aralık operasyonu, hendek siyasi ve FETÖ
'nün hain darbe girişimine rağmen, son 5 yılda 5 milyon kişiye istihdam yaratarak bir rekora imza attı. GENÇ İŞSİZLİK AZALDI
Aralık ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük işsizlik oranı yakalanırken, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 9.9 ile 21 ay sonra ilk kez tek haneye geriledi. Arındırılmış istihdam oranı yüzde 48 ile tarihi rekor kırarken, genç işsizlik oranı da yüzde 24'ten 19.2'ye gerileyerek 7 yılın en büyük düşüşünü sergiledi. Verilere göre iş arayanlar ve işe yerleştirilenler de tarihi zirvesini gördü. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre sanayide 1 yılda istihdam 249 bin inşaatta 234 bin hizmetler de 900 bin kişi arttı. 1.6 MİLYON YENİ iş 2016'nın aralık ayında 26 milyon 669 bin olan istihdam edilenlerin sayısı, 2017'de 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bine çıktı. İşsiz sayısı da 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bine indi. Türkiye, Aralık 2017 itibarıyla son bir yılda 1 milyon 619 bin vatandaşına iş sağlarken, aynı dönemde 510 milyon nüfuslu 28 AB
ülkesi 2 milyon kişiye iş bulabildi.