İstikrar büyümeyi tetikledi

Türkiye
'nın ekonomi ve siyasi alanda yakaladığı istikrarlı duruşun her alanda güçlü bir büyüme sağladığının altını çizen Eroğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nurettin Eroğlu
, "Bölgemizdeki tüm jeopolitik belirsizliklere rağmen sağladığımız bu büyüme hem son derece umut verici hem de istikrar ve kararlı duruşun önemini bize net bir şekilde gösteriyor" dedi. Eroğlu, "Elbette mevcut ve olası terör saldırıları, bölgesel çatışmalar, ülkemiz sınır güvenliği açısından büyük tehdit oluşturuyor. Afrin Operasyonu
yapılmasaydı güvenlik sorunu ekonomik büyümeyi tehdit etme riski taşıyabilirdi. Bu açıdan Afrin Operasyonu'nu son derece önemli ve değerli buluyorum. Afrin operasyonu ekonomik ve siyasi arenadaki istikarar ve kararlılığımızı sınır güvenliği alanında da gösterdiğimiz son derece stratejik bir harekattı" diye konuştu. BÖLGEDE GÜÇ KAZANDIK
Afrin Operasyonu'nun Türkiye'ye siyasi olduğu kadar, ekonomik açıdan da değer kattığını söyleyen Eroğlu, "Sağlam ekonomik stratejiler, uygun mali ve para politikaları, yapısal reformlar, yüksek büyüme oranları ile Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri itibarına büyük katkı sağladığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Eroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'nin bölgesinde güçlenmesi, hem iç hem de dış yatırımcının kaynaklarını yatırıma, özellikle de gayrimenkule aktarmasını sağlayacak. Şu an özellikle de yabancı yatırımcı süreci takip ediyor. Bölgede güven ortamının sağlamasından sonra gayrımenkul alımlarının güçleneceğini öngörüyorum. Ülkemizde artan güven ortamı ile yatırımcıya sağlanan teşvikler sayesinde 2018'in etkili bir yıl olacağına inanıyorum." YABANCI İLGİSİ ARTIYOR
Türkiye'ye, dünyanın her yerinden yatırımcıların ilgisinin arttığını ve güvenilir bulunan yatırım araçlarının başında gayrimenkulün geldiğini belirten Eroğlu, "Gayrimenkul bir ihtiyaç olduğu gibi kazançlı bir yatırım olarak da görülüyor. Konut alırken peşinat ve aylık ödemeler tasarrufa teşvik ettiği için tüketiciler için gözde bir yatırım olmayı sürdürüyor" dedi. Uydu kentl er GELİYOR Kentsel dönüşüm
sürecinin, yeni uydu kentlerin yaşama geçmesinin ve Türkiye ulaşım ağında hayata geçecek projelerin 5-10 yıllık süreç içerisinde inşaat sektöründeki gelişime ve büyümeye önemli katkılar yapacağını söyleyen Nurettin Eroğlu, şöyle devam etti: "Kentsel dönüşüm sürecinin bu yıla da damga vuracağını söylemek mümkün. Bu kapsamda başta İstanbul
olmak üzere ülkenin her kentinde büyük çaplı kentsel dönüşüm hamlelerinin atılacağını düşünüyorum" diye konuştu.