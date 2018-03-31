İYH Dubai’den 2 ödül daha kazandı

Henüz
faaliyete geçmeden birçok alanda ödül kazanan İstanbul Yeni Havalimanı
(İYH
) Dubai'de gerçekleştirilen 'Future IT Summit 2018'de 2 ödüle birden sahip oldu. 'Geleceğin Şifrelerini Çözenler' mottosuyla sektöre yön veren zirvede, İGA CIO
'su Ersin İnankul 'Havacılık Dalında Yılın CIO'su', gelişmiş ve yenilikçi altyapısı ile İstanbul Yeni Havalimanı ise 'En İyi Altyapı'kategorisinde ödüle layık görüldü. Bünyesindeki 88 kişilik bilişim kadrosu bulunduran İYH, aktif ağ altyapısının kullanıldığı teknolojiler, sunulan hizmetler ve yaklaşık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilme kapasitesi ile Türkiye
'nin ilk mega kampus servis sağlayıcısı özelliğine sahip olacak. Uzmanların verdiği bilgiye göre, İYH hem kendi sektörüne hem de birçok şirkete öncülük yapacak akıllı ve teknolojik bir havalimanı olacak. 4.5 MİLYON METRE KABLO DÖŞENİYOR
İstanbul Yeni Havalimanı sistemlerinin birbirleri ile haberleşmesi amacıyla kurulan kablolama sistemindeki fiber optik teknoloji, herhangi bir mesafe kısıtlamasına maruz kalmadan ve uzun yıllar ilave yatırım yapmadan kullanılacak şekilde dizayn edildi. Projede Türkiye'nin en batı ucundan en doğu ucuna yaklaşık 3 kere gidip gelinecek uzunluğa eşdeğer olan 4.5 milyon metre bakır kablo döşeniyor. Ek olarak 80 bin bağlantı noktası ve 1.5 milyon metre fiber optik kablo çekimi yapılıyor. Tüm bu çalışmalar haricinde projede bir ay içerisinde ortalama olarak 10 bin adet ağ bağlantı noktası bitiriliyor.