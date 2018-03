Ordumuzun her zaman destekçisiyiz

BUGÜN NELER OLDU

Şu açık bir hakikat ki, Türkiye Ortadoğu 'daki ayrışma senaryolarını birleşme ve dayanışma zeminine dönüştürebilecek tek millettir. Türkiye'nin olduğu bir bölgede, kimse dilediği gibi at koşturamaz. Biz Suriye 'de ülke olarak, meşru müdafaayla haklı bir harekât icra ettik, ediyoruz. Nitekim mazluma Yunus, zalime Yavuz olan kahraman ordumuz "Fırat Kalkanı"ndan sonra bugün "Zeytin Dalı" operasyonuyla Suriye'de. Ordumuz çıkar için değil, hakkaniyet için Suriye'de. Çok şükür ki bugün Afrin'i de huzura kavuşturmuş durumdayız. Üstelik bunu yaparken sivil güvenliği hassasiyetini de her milletten çok daha fazla taşıyoruz. Şuna inanıyorum ki operasyon ülke olarak bizi daha da kenetledi. Operasyonda olmamıza rağmen ödeme çarklarında sıkıntı yaşamadık. Karşılıksız çek son 5 yılın en düşük seviyesinde. En önemlisi risklere karşı dünyanın en dirençli ülkelerinden biriyiz. Üstelik yakın bölgemiz Türkiye'nin gayreti ve etkisiyle istikrara kavuştukça, sağlanan bu barış ve güvenlik ortamı, ekonomimize daha da olumlu yansıyacak. Yeni yatırımların gündeme gelmesi ve istihdamın artışı gerçekleştirilecek. İTO Meclisi çatısı altında nerdeyse 81 ilden iş adamımız var. Ekonomimizi elele vererek hep birlikte bugüne getirdik. Şimdi de elele verme zamanı. İş dünyamız nasıl ki bugüne kadar gerek döviz, gerek Halkbank gibi algı operasyonlarına itibar etmedi. Nasıl ki milletimiz 15 Temmuz'da dünyaya demokrasi dersi verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl ki küresel arenada cesaretle "dünya beşten büyüktür" diyerek yeni bir yolu işaret etti. İşte bundan sonra da aynı şekilde dünyaya meydan okumaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın içeride ve dünyada ortaya koyduğu irade ve vizyon, hükümetimizin reel sektörü rahatlatan ve tam zamanında aldığı tedbirleri ile yeni bir büyüme atağının başındayız. 2018 yılında hedeflenen yüzde 5'lik büyümenin çok daha üstüne çıkacağız. Türkiye'nin elbirliğiyle 2018 yılında ülkemizi 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağız. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak iş dünyamızın, hükümetimizin ve ordumuzun her daim destekçisiyiz.