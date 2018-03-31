SOCAR’dan Türkiye’ye 19.5 milyar dolar yatırım

Türkiye
pazarına 2008'de Petkim'i Özelleştirme İdares
i'nden alarak giren SOCAR
, Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Petkim'in ardından STAR
Rafineri, TANAP
, Petkim RES ve Petlim Konteyner Terminali yatırımlarına başlayan SOCAR Türkiye, RES ve liman yatırımlarını da tamamladı. Bu yıl 6.3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri'de üretime başlayacak firma, yıllık 10 milyon ton ham petrol kapasiteli rafineriyle Türkiye'nin cari açığının kapanmasına her yıl 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türkiye ve Azerbaycan
'ın en önemli projelerinden biri olan TANAP'a ilk gaz, yine bu yılın haziran ayında gelecek. Taşıyacağı toplam 16 milyar metreküp gaz ve bin 850 kilometrelik uzunluğu ile Güney Gaz Koridoru'nun en önemli parçası olan TANAP'ın kapasitesi önümüzdeki yıllarda artırılarak önce 24 milyar, ardından 31 milyar metreküpe çıkarılacak. 15 ülkede faaliyet gösteren Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) en büyük yatırımı, Türkiye'de bulunuyor. SOCAR'ın 10 yılda 12.6 milyar dolara ulaşan yatırımları, projeler tamamlandığında 19.5 milyar dolar olacak. Tüm yatırımlarını Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev
'in "Bir millet iki devlet" ülküsüyle gerçekleştiren SOCAR, bölgede olumsuz koşullara karşın Türkiye'ye ve ülke ekonomisine güvenini sürdürüyor. Dünyada yaşanan ekonomik istikrarsızlık nedeniyle bazı ülkelerdeki yatırımlarını erteleyen SOCAR, küresel sıkıntılardan çok fazla etkilenmeden istikrarını sürdüren Türkiye'ye olan yatırımlarına ise devam ediyor. 100'ÜNCÜ YILA ÖZEL YATIRIM
Önümüzdeki dönemde yeni bir petrokimya tesisi için düğmeye basan şirket, en az 2 milyar dolarlık yatırım değerine sahip olan bu projeyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'e yetiştirmeye çalışıyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılan tüm çalışmaların uluslararası yatırımcıların da ilgisini çektiğine inanan SOCAR, Türkiye'nin güçlü pazar yapısıyla önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğini düşünüyor. İLK ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ
SOCAR, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi unvanını kazanmak için çalışıyor. TANAP hariç tüm yatırımları İzmir-Aliağa'da olan SOCAR Türkiye, dünya ortalamasının iki katı hızla büyüyen petrokimya sektöründe tam entegre bir şirket olarak yatırımlarına devam edecek. Türkiye'deki dev yatırımlarıyla istihdam
a da büyük destek veren SOCAR'ın 5 bine yakın çalışanı bulunuyor. Projelerinin sürdüğü dönemlerde binlerce kişiye istihdam sağlayan SOCAR, STAR Rafineri projesinde 19 bin 500, TANAP'ta ise 8 bine çıkan çalışana ulaştı.