Taşeron işçilere 2 müjde birden

Hükümetten kadroya geçiş süreci devam eden taşeron işçilerine iki müjdeli haber birden geldi. Toplam 1 milyon taşeron işçisinin kamuya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ek ücret, ikramiye, sosyal yardım ve fiyat farkları ödenecek. Bakanlar Kurulu kararıyla 4C'den 4B'ye geçecek 21 bin taşeron işçisine yüzde 10 zam yapılacak ve izin süreleri de düzenlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye geçişler 2 Nisan itibarıyla gerçekleşecek. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapılacak, izin süreleri de düzenlenecek" dedi.



İKİ KARAR DA YÜRÜRLÜKTE

Kamu kurumlarında geçici personel statüsünde çalışanların sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine yönelik düzenleme dün yürürlüğe girdi. Türkiye İstatistik Kurumu ile yükseköğretim kurumlarında, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde (anketörlük ve canlı modellik) çalıştırılacak sözleşmeli personelin çalışma usul ve esaslarıyla ücret sınırları netleştirildi. Özelleştirmeyle işsiz kalacaklardan hak sahibi olup da istihdam hakkından yararlanmak isteyenler de sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek. Gümrük ile Adalet Bakanlıkları'nın talebi üzerine gümrük muhafaza memuru, muayene memuru, icra takibi görevlerini yürütenler de 4B kapsamına alındı. KPSS sonrası mülakat ve uygulamalı sınav Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kapsayacak şekilde sözleşmeli personel alımlarında kullanılacak.



FARK İÇİN MALİYE VİZE VERDİ

Maliye Bakanlığı da, kadroya geçecek taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının ödenmesi için vize verdi. Sürekli işçi kadrolarına geçiş işleminden önce ihale sözleşmesiyle sona eren toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına, geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar devam edilecek. İşçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışlar kamu kurumlarınca fiyat farkı olarak ödenecek. Bu döneme ilişkin ücrete uygulanacak zamlar, Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınacak.

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