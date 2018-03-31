Türkiye güçlü ekonomisiyle politika belirliyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye
'nin son 15 yılda kendi öz değerlerine dönerek, istikrarlı ekonomisiyle küresel bir güç haline geldiğini söyledi. Bundan 15 yıl önce en ufak bir ekonomik sarsıntıda yelkenleri suya indiren bir Türkiye varken, bugün süper güçlerin cirit attığı coğrafyada kendi politikalarını belirleyen, küresel bir güç haline dönen bir Türkiye görüldüğünü vurgulayan Cesur, "Dünün Türkiye'sine göre bugünün Türkiye'si daha güçlü ve daha güven vericidir. Türkiye son 15 yılda kendi öz değerlerine dönerek, istikrarlı ekonomisiyle küresel bir güç haline gelmiştir" dedi. Cesur şöyle devam etti: "Türkiye bugün, tüm bu oyunları bozar hale gelmiştir. Bugün hamdolsun yerli savunma sistemlerini üretebilen, Dünya'ya parmak ısırtacak teknolojik gelişmelere imza atan bir ülke haline geldik. Biz inanıyoruz ki, yerli ve milli değerlerine dönen Türkiye, yükselen yıldız olmaya devam edecektir."