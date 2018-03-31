Türkiye gücünü dünyaya kanıtladı

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Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye
'nin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği Afrin Harekatı ile ilk günden itibaren ülkemizin güvenliğini ve bölgedeki barışı sağlamayı hedeflediğini söyledi. Yetgin, "Teröre karşı duruşu ve elde ettiği başarı ile Türkiye, tüm dünyaya gücünü kanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyondaki başarısının, pozitif yansımalarını ülke olarak görüyoruz" diye konuştu. Yetgin, şöyle devam etti: "Türkiye'nin sergilediği istikrarlı yönetiminin ve dünyadaki güçlü duruşunu sürdürmesinin etkilerini, gayrimenkul sektöründe de görüyoruz. Dünya ile kıyaslandığında daha fazla potansiyel içerdiğini açıkça gördüğümüz gayrimenkul sektörünün önümüzdeki süreçte büyüme yolunda olacağına inanıyoruz."