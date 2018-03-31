Türkiye zor süreçlerden alnının akıyla çıktı

Türkiye
'nin son birkaç yıldır birbirinden zor süreçlerden büyük yaralar almadan, alnının akıyla çıktığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü ikram Göktaş, "Vatanımızı büyük bir kaos ortamına sokmayı hayal edenlerin, nasıl bir hüsran yaşadığını büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Hükümetimizin ortaya koyduğu politikalar sayesinde, ülkemiz sosyal ve ekonomik anlamda büyümeye, kalkınmaya devam etti" dedi. Yeni hükümet
sisteminin Türkiye'nin geleceğine oldukça pozitif katkılar sağlayacağına dikkat çeken Göktaş, "Yeni sitem sayesinde ekonomik kalkınmada yakalanan ivme kesintiye uğramadan devam edecek, reformlar kaldığı yerden sürdürülebilecek. Güven ve istikrarın kalıcı hale gelmesiyle ülkemiz tarihinde yeni bir sayfa açılacak" diye konuştu. YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ EKONOMİYE OLUMLU YANSIR
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Türkiye'nin 2018 yılında da piyasa beklentilerinin üzerinde bir büyüme performansı sergileyeceğini söyledi. Hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çıkarmış olduğu kanunun yatırım sürecinde bürokrasiyi azaltarak yatırımcıları teşvik edeceğini bildiren Özdemir, 2019'da başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonominin çok daha etkin yönetilmesini sağlayacağına dikkat çekti. Özdemir, "Yeni hükümet sistemi, ekonomi yönetimine daha hızlı karar alabilme ve uygulama yetkinliği kazandıracaktır. Bu durumun ekonomide büyümeyi olumlu etkilemesinin yanı sıra istihdam politikasına da olumlu yansımaları mutlaka olacaktır" dedi. TÜRKİYE GÜÇLÜ BÜYÜME TRENDİNİ BU YIL SÜRDÜRECEK
2018 yılında, büyümenin güçlü seyrini korumasını beklediklerini söyleyen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş
, "Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk 3 çeyreğinde Hindistan
ve Çin
'in de üzerinde yüzde 7.4 seviyesinde bir oranla, G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Maliye politikasındaki gevşemeye rağmen mali disiplin sürdürülmeye devam edildi" şeklinde konuştu. 2018 yılı ilk çeyrek öncü göstergelerinin, güçlü performansa işaret ettiğini belirten Ateş, "Büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Orta ve uzun vadede baktığımızda ise Türkiye'nin 1980'lerden beri içinde bulunduğu orta gelir grubundan çıkması için reformlara ağırlık verilmeli" dedi. DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİSİ OLDUK
Türkiye ekonomisinin 2017 yılında, gelişmiş ülke merkez bankalarının normalleşme sürecine geçiş takvimindeki belirsizliğin yanı sıra yakın coğrafyamızda artan jeopolitik risk faktörlerine rağmen, ekonomi otoritelerinin attığı basiretli adımların da desteğiyle başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirten Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, "Türkiye, üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu" dedi. Taze, ekonomik faaliyetleri ivmelendiren desteklerin devamlılığına ilişkin açıklanan programlar, ihracatın olumlu seyri ve ekonomi otoritelerinin finans sektörünün kredi verme iştahını destekleyen mevzuatsal düzenlemeleri ışığında, 2018 yılında da Türkiye ekonomisinin yüksek performansını koruyacağını bildirdi.