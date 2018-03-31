Türkiye’nin pozitif algısı yatırımda bize cesaret veriyor

Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, Afrin Operasyonu'nun beklenilenden çabuk gerçekleşmesi ve olumlu sonuçlar alınmasının Türkiye
adına son derece sevindirici olduğunu söyledi. Suerdem, "Bu ortamı sağlayan değerli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İşadamı olarak baktığımda ise, operasyon öncesindeki gerginliğin azaldığını görüyorum. Bu sonuçtan da tüm iş dünyası gibi bizler de memnunuz" dedi. Türkiye'nin uluslararası arenadaki duruşu, problemlere adaletli ve doğru çözümler üreterek yaklaşması ve bu davranışların globalde kabul görmesinin, hem sahada hem de masada otoriter yapıya sahip olmasının geleceğe daha umutla bakmalarını sağladığını belirten Suerdem, "Bu pozitif algı da, yeni yatırımlar konusunda bize cesaret veriyor" dedi. Türkiye'nin son derece olumlu bir imajı olduğunun altını çizen Suerdem, "Sektörümüz özellikle son 25-30 yılda çok ciddi gelişme kaydetti. Bunda, ülkemizin giderek büyüyen ve güçlenen ekonomisinin büyük payı var" ifadelerini kullandı. Suerdem şöyle devam etti: "Nasıl ki güçlü Türkiyemiz bizlere güven veriyorsa, Türk markaları da tüm dünyaya güven veriyor. Bir Türk markası olmak Ortadoğu
'dan Afrika
'ya, Balkanlar'dan Rusya
ve Türki Cumhuriyetlere kadar çok ciddi kazanımlar sağlıyor. Avrupa ve Amerika'da merak uyandırıyor."