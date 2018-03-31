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Yamanevler’den bahar kampanyası

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Yamanevler’den bahar kampanyası
İnşaat sektöründeki 40 yılı geride bırakan Artaş İnşaat, 'nın hızla değer kazanan bölgelerinden Ümraniye'de konumlandırdığı projesinde bahar fırsatlarını başlattı. 577 bin TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde 1 avantajıyla satışların devam ettiği Avrupa Konutları Yamanevler'in bahar kampanyasında, 84 ay 0 faiz ve kişiye özel ödeme planları sunuluyor. 1.2 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje 11 blokta bin 576 konut, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünite hayata geçirilecek. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip daire tiplerinin yer aldığı projede dairelerin büyüklükleri 71 ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
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Yamanevler’den bahar kampanyası
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