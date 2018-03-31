Yamanevler’den bahar kampanyası

İnşaat sektöründeki 40 yılı geride bırakan Artaş İnşaat, Anadolu Yakası
'nın hızla değer kazanan bölgelerinden Ümraniye'de konumlandırdığı Avrupa Konutları Yamanevler
projesinde bahar fırsatlarını başlattı. 577 bin TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde 1 KDV
avantajıyla satışların devam ettiği Avrupa Konutları Yamanevler'in bahar kampanyasında, 84 ay 0 faiz ve kişiye özel ödeme planları sunuluyor. 1.2 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje 11 blokta bin 576 konut, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünite hayata geçirilecek. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip daire tiplerinin yer aldığı projede dairelerin büyüklükleri 71 ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.