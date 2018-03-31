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Yeme-içme sektörüne yatırım artacak

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Yeme-içme sektörüne yatırım artacak

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği'nin () Lütfi Kırdar'da düzenlediği 'nin ilk 'Global GastroEkonomi Zirvesi'nde konuşan Abraaj Capital'in Genel Müdürü Mehmet Kalay, Türkiye'de kişi başı gelirin 10 bin 600 dolara yükselmesiyle orta gelir grubunun daha fazla dışarıda yeme içmeye bütçe ayıracağını, sektöre yatırım iştahının da artacağını söyledi. Kalay, "Türkiye'nin son 15 yıldaki gelişimi bu alana talebi artırdı. Türkiye'nin önü çok açık" dedi. TURYİD Başkanı ise, " başına ortalama 670 dolar geliri gastroekonomiyle bin 250 dolara çıkarırsak 65 milyar doları yakalayabiliriz" dedi. 'in restoran işletmeleri şirketi d.ream'in CEO'su Levent Veziroğlu ise, Türk restoran sektöründen dünya markaları çıkarmak istediklerini, fırsat gördükçe satın almaya ve yeni markalar yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

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Yeme-içme sektörüne yatırım artacak
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