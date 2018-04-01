Tamamen milli NEFER tam not aldı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yüz akı ASELSAN
'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri'nin son teknoloji üyesi NEFER
, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. NEFER, atışlarda gösterdiği performansla yetkililerden tam not aldı. NEFER'in testleri geçtiğini Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Twitter hesabından duyurdu. Hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip olan NEFER Silah Sistemi, tamamen yurtiçi imkânlarla üretildi. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri olmak üzere dost ülkelere hizmet vermek amacıyla geliştirilen NEFER, eksi 32'den 55 dereceye kadarki iklim koşullarında faaliyet gösterebiliyor. Son teknoloji sistemleriyle donatılan ürün, hem NATO
silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. KİLİT ÖZELLİKLERE SAHİP
Uzaktan komuta ile ateşleme, gece-gündüz görüş, lazer ile mesafe bulma yeteneği ve otomatik hedef takibi gibi kilit özellikleri olan NEFER, hareket halindeki hedeflere atış yapabilme olanağı sağlayan stabilizasyon yeteneğine de sahip. Batı ve Doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 mm eş eksenli silahın bulunduğu NEFER silah sistemi, 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabiliyor.