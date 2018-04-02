1 milyon çalışanın hayatı değişiyor

Hükümet sözünü tuttu. Kamuya geçişleri bugün tamamlanacak 1 milyon taşeron işçisinin hem geliri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. İşçilerin tamamı geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alacak. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verilecek. Geçiş süreci nedeniyle üç aydır askıya alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaba yatacak. Arşiv taraması gecikenler de sonuç beklenmeden akşama kadar kadroya alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği çalışma bu akşam tamamlanıyor.

DIŞARIDA KALAN KİMSE YOK

?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Şu anda kamuda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok" değerlendirmesini yaptı. Devlet Personel Başkanlığı, sınavları geçen personelin arşiv tarama sonuçları beklenmeden 2 Nisan itibariyle geçişlerinin tamamlanmasını istedi.

FARKLAR DA ÖDENİYOR

Maliye Bakanlığı, kamuya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ek ücret, ikramiye, sosyal yardım ve fiyat farkları ödenmesi için vize verdi. 20 binin üzerinde geçici işçiye de bugün itibariyle 10 ücret artışı yapılırken, izin süreleri de yeniden düzenleniyor.