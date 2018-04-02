Aylık ihracat ilk kez 15 milyar $’ı aştı

İhracat rakamları Türkiye'ye moral vermeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. Böylece 2018 mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Ayrıca tarihte ilk defa aylık ihracat 15 milyar dolar barajını aşmış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mart ayı ihracat rakamlarını Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile birlikte Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda açıkladı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Büyükekşi, "Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 10.4 artışla 40.7 milyar dolara ulaşırken 12 aylık ihracatımız yüzde 10.5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz, 170 milyar doların üzerine çıkmak" dedi.

DEĞER ARTTI, MİKTAR AZALDI

?TİM Başkanı Büyükekşi, miktar bazında ihracatın ise martta yüzde 7.6 azalarak 10.5 milyon ton olduğunu dile getirdi "İhracatımız çift haneli artarken, ihracat miktarımızın azalması, aynı malı çok daha yüksek fiyata sattığımızı gösteriyor. Ar-ge ve inovasyona dayalı, markalı, tasarım eli değmiş ürünlerle inşallah ihracat birim fiyatımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız." dedi. Sektörel bazda, martta en fazla ihracatı, 3.1 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 arttı. Otomotiv sektörünü, 1.7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

RUSYA PAZARI HIZLA YÜKSELİYOR

Martta 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden, Almanya'ya ihracat yüzde 13.6, İngiltere'ye yüzde 19.1 artarken, ABD'ye ihracatımız yüzde 1.5 azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artışı ise yüzde 58.2 ile Rusya'da yakalandı. Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: martta bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 17,7 artış gösterdi.

55 ŞEHİRDE İHRACAT ARTTI

İllerin ihracat performansına bakıldığında ise martta 55 ilin ihracatını artırırken, 26 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin sıralaması ise şöyle: "İstanbul 6.7 milyar dolar, Bursa 1.4 milyar dolar, Kocaeli 1.3 milyar dolar, İzmir 884 milyon dolar ve Ankara 654 milyon dolar." İlk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 20.6 ile Manisa gerçekleştirmiş oldu.

ÖNCÜPINAR İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK

Kilis'in , tarıma elverişli topraklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güzide illerinden biri olduğunu da hatırlatan Büyükekşi, şehrin ekonomisinin terör saldırılarından olumsuz etkilendiğini kaydetti. Büyükekşi, "Kilis'in ihracatı 10 sene öncesine kıyasla 5 kat daha yüksek seviyede. Sınır bölgemizin artık terörist unsurlardan temizlenmesi ile birlikte, inanıyoruz ki Kilis ekonomisi tekrar canlanma yaşayacak. Öncüpınar Sınır Kapısı da ilimizin ihracatına katkı sağlayacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN BEKASI İHRACATTAN ÖNCE GELİR

Artık Türkiye'nin milli kaynaklar ile yerli hava araçları, askeri ekipmanlar, silah ve mühimmat geliştirip ürettiğine ifade eden Büyükekşi, bu sayede hem teröristleri bu topraklardan uzaklaştırıldığını hem de savunma sanayinin ileriye taşındığını dile getirdi. Büyükekşi, "Bizler için güvenlik, gelecek, ülkemizin bekası, ihracattan da önce gelir. Bu sebeple, bugün burada 71 bin ihracatçı adına Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz" açıklaması yaptı.

BİRÇOK ALANDA KÜRESEL LİGDEYİZ

2023 hedeflerine giden yolda artık bir dünya markası haline gelen Türkiye'nin bir çok alanda küresel ligde yer aldığını belirten Büyükekşi, tüm gücünü sadece tek bir alana yönlendiren bir ülke olmaktan çıkıp, her alanda ilerleyen bir konuma ulaşıldığını kaydetti. Büyükekşi şöyle devam etti: "Bir yandan Afrin'de terörle mücadele ederken, diğer taraftan ekonomide rekorlar kırıyoruz. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüme yakaladı. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk."

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA MEHMETÇİKLE BULUŞTULAR

TİM heyeti Kilis'te Mehmetçik'le de buluştu. Heyet Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan'la birlikte Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. TİM heyeti tarafından hazırlanan, 27 bin iç çamaşırı, 12 bin çorap ve 5 taşınabilir jeneratörden oluşan yardım malzemesi Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.