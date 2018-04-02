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bankaları da ’yi de rahaattı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
KGF bankaları da KOBİ’yi de rahatlattı

Merkez Bankası uzmanları, Kredi Garanti Fonu () teminaı kredilerin reel sektörün krediye erişiminde vade, maliyet ve teminat yönünden sağladığı desteği masaya yatırdı. Hazine garantili kredilerin başta 'ler olmak üzere firmalara kredi maliyeti açısından büyük katkı sağladığına dikkat çekildi. , Özbekistan, , Tunus gibi birçok ülke aynı modelin ülkelerinde kurulması için hükümetten destek istedi. İslam Kalkınma Bankası da bu konuda işbirliği talebinde bulundu. Rapordan dikkat çeken tespitler şöyle:
Yılsonu itibariyle 218 milyar lira dolayında kredi kullanıldı.
Fon kefaletli kredilerin yüzde 73'ü KOBİ'ler tarafından, yüzde 84'ü TL cinsinden kullanıldı. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 0.5 ile sınırlı.
Kefaletli kredi kullanan 323 bin firma bulunuyor.
2016 sonunda TL ticari kredilerde ortalama vade 2.6 yıl ve kalan vade 1.7 yıldı. Kefalet imkânı 6-60 ay vadeli olabilen işletme kredisi şeklinde kullanıldı ve ortalama vade 3.4 yıl olarak gerçekleşti.

KGF Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da değerlendirildi. Fon yeniden yapılandırılırken, faizsiz garanti sistemi için çalışmalar hızlandırılacak. Kredi limiti bu yıl için 55 milyar lira olarak belirlenen Fon'un 25 milyarı imalat, 15 milyar lirası ihracata kullandırılacak.

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KGF bankaları da KOBİ’yi de rahatlattı
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