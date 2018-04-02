Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,3 milyon oldu

ŞUBAT AYINDA 62 BİN 719 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 62 bin 719 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 12,1 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 46,6 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 50,2, minibüste yüzde 55, otobüste yüzde 15, kamyonette yüzde 59,9, kamyonda yüzde 45,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 64,2, traktörde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 13,7 artış oldu.