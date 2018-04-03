Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 6.5 milyon kişinin borcu silindi

6.5 milyon kişinin borcu silindi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
6.5 milyon kişinin borcu silindi
Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, yoksul kesime yönelik desteklerini de artırıyor. Gelir testine başvuran yaklaşık 280 bin geliri düşük vatandaşın geçmişe dönük prim ları silindi. Ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortalısı'na () dâhil olan bu vatandaşlar istedikleri hastaneden ücretsiz hizmet alabilecek. Türkiye'de ikâmet eden ve herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi bulunmayanların GSS'ye katılımları yasal zorunluluk taşıyor. Bu kapsamdaki vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenerek faizleri silindi ve yapılandırıldı. Böylece 6.5 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun tahsilatından vazgeçildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
6.5 milyon kişinin borcu silindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN