Altının gramı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 171,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 171,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 171,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.145 liradan satılıyor.

ÇİN VE ABD ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK ALTIN FİYATLARINI DA ETKİLİYOR

AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin'in, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapacağı beklentisinin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydetti.

Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, İsrail ile Filistin arasında yaşanan siyasi gelişmelerin jeopolitik riskleri artırdığını belirten Memiş, "ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları başta ABD ekonomisini ve ABD hisse senetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.337-1.347 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin dün altının gram fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 171 liranın destek, 172,5 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, jeopolitik ve siyasi gelişmelerinde altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.