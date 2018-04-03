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Boğaziçili terör propagandacılarına tutuklama talebi!

’nde Afrin’deki terörü süpürme operasyonunu bahane ederek terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen ve gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 15 şüpheli hakkında savcılıkça karar verildi. Şüphelilerin ‘terör propagandasından’ tutuklanmaları talep edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 17:47
Boğaziçili terör propagandacılarına tutuklama talebi!

'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki 'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ergin Güçlü tarafından işlemleri yapılan şüpheliler, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

ZEYTİN DALI HAREKATININ BAŞARISINI HAZMEDEMEMİŞLERDİ

Şüphelilerin, 19 Mart 2018 günü Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'e düzenlenen operasyonun başarıyla tamamlanması sebebiyle lokum dağıtımı etkinliği esnasında organizasyonu düzenleyen öğrencilere saldırdıkları iddia edilmişti. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntüleri temin edilmiş, şüphelilerin Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı, Afrin operasyonunu karalayıcı afişler astıkları belirlenmişti.

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Boğaziçili terör propagandacılarına tutuklama talebi!
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