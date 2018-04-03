Boğaziçili terör propagandacılarına tutuklama talebi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ergin Güçlü tarafından işlemleri yapılan şüpheliler, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

ZEYTİN DALI HAREKATININ BAŞARISINI HAZMEDEMEMİŞLERDİ



Şüphelilerin, 19 Mart 2018 günü Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'e düzenlenen operasyonun başarıyla tamamlanması sebebiyle lokum dağıtımı etkinliği esnasında organizasyonu düzenleyen öğrencilere saldırdıkları iddia edilmişti. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntüleri temin edilmiş, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı, Afrin operasyonunu karalayıcı afişler astıkları belirlenmişti.