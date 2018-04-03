Edine'ye hızlı trende ihale sürecine girildi

TCDD Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım, Halkalı-Kapıkule hızlı treninin yapımı için eylülde ihaleye çıkılacağını belirterek, "Hızlı trenin Edirne'ye gelmesiyle ilgili süreç devam ediyor ve herhangi bir aksama yok." dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Halkalı-Kapıkule arasına yapılması planlanan hızlı tren projesiyle ilgili bazı basın organlarında, "İptal edildi" şeklinde haberler çıktığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

VALİ ÖZDEMİR, EDİRNE'DEKİ HIZLI TREN PROJESİNİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

TCDD Edirne Gar Müdürü Yıldırım da hızlı tren projesinin 16 Mart'ta kontrollük ihalesinin yapıldığını ve bu ihalenin sonuçlandığını söyledi.

Eylülde de hızlı trenin yapımı için ihaleye çıkacağını belirten Yıldırım, "Şu anda istimlak çalışmaları devam ediyor. Parkurda 148,5 kilometrelik bölümde, iki etap halinde yapılacak. 57 köy ve 4 bin 147 parsel bulunmaktadır. 57 köyden 49 köyün genel müdürlük kamulaştırılma oluru alınmış ve 1. Bölge Müdürlüğü'ne iletilmiştir." diye konuştu.

"2 BİN TEBLİGAT ÇEKİLDİ"

Parsellerin tamamında kıymet takdir çalışmasına başlandığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"2 bin 600 parselin arazi gezimi yapılmıştır. Arazi gezimi yapılan 500 parselin kıymet takdirini komisyon imzalamış, bin 600 parselin kıymet takdir raporları yazılmakta ve 500 parselin kıymet takdiri analiz aşamasındadır. Uzlaşma görüşmelerine Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde başlandı. 496 parselin malik listeleri adres araştırmaları yapılarak 7 köydeki 496 parsel için 2 bin tebligat çekildi. 6 köyün uzlaşma görüşmeleri tamamlandı ve 300 parselde uzlaşma görüşmesi yapıldı. 330 parselin 143'ü ile uzlaşma yapıldı. Çok malikli ve mülkiyet problemi olmayan parsel sayısı 272 parsel olup, bu parsel sayısına göre anlaşma oranı da yüzde 53'ü bulmaktadır. Hızlı trenin Edirne'ye gelmesiyle ilgili süreç devam ediyor ve herhangi bir aksama yok."

Hakan Yıldırım, hızlı tren projesinde TCDD'nin danışmanlık yaptığını, projeyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğünü dile getirerek, projenin ihale sürecine girdiğini kaydetti.

Yıldırım, görüşmelerin devam ettiğini ve projenin iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.