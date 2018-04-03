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Kuşadası’na sezonun ilk gemisi geldi

Kruvaziyer in başkenti olarak kabul edilen Kuşadası'na sezonun ilk gemisi geldi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:36
Kuşadası’na sezonun ilk gemisi geldi

Sabah saatlerinde 'na yanaşan Yunan Bayraklı Celestyal Majesty isimli gemisiyle Kuşadası'na çoğunluğu vatandaşı toplam 1780 kişi geldi.

ÇOĞUNLUĞU AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞI TOPLAM 1780 TURİST GİRİŞ YAPTI

Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşan Yunan Bayraklı Celestyal Majesty isimli turist gemisiyle Kuşadası'na çoğunluğu Avrupa birliği vatandaşı toplam 1780 turist giriş yaptı. 600 mürettebatın bulunduğu gemiden inen Turistlerin büyük bir bölümü otobüslerle Efes ve Meryemana gibi tarihi ören yerlerini gezmeye giderken, bir kısmı da Kuşadası çarşılarında alış veriş yaptı. Bu arada, sezonun ilk seferini gerçekleştiren Yunan Bayraklı Celestyal Majesty isimli turist gemisi 2018 sezonu boyunca toplam 30 sefer gerçekleştirecek.

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Kuşadası’na sezonun ilk gemisi geldi
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