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Başkanı Putin hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Putin: "() 2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz."

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 17:05
Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu Nükleer Santrali hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Başkanı Putin 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Putin Akkuyu Nükleer Santral'i hakkında yaptığı açıklamasında:

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Santrali'nin temel atma töreninde konuştu

''Sayın Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı, Sayın Türk dostlarımız, öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Bu yenilikçi proje son derece önemlidir. Bugün Türkiye'de yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönemeç. Projemiz çevre dostu olacaktır. Güvenlik önlemleri en üst seviyede. Kalifiye elemanlar için iş birliği olacak'' dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu Nükleer Santrali hakkında önemli açıklamalarda bulundu
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