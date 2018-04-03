Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu Nükleer Santrali hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Putin külliyede Akkuyu Nükleer Santral'i hakkında yaptığı açıklamasında:

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Santrali'nin temel atma töreninde konuştu

''Sayın Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı, Sayın Türk dostlarımız, öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Bu yenilikçi proje son derece önemlidir. Bugün Türkiye'de yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönemeç. Projemiz çevre dostu olacaktır. Güvenlik önlemleri en üst seviyede. Kalifiye elemanlar için iş birliği olacak'' dedi.