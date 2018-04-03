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, 'den domates ithalat izinini genişletmeye hazır

, itibarıyla toplam 14 şirketten domates ithalatına izin vermişti

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 17:40
Rusya, Türkiye'den domates ithalat izinini genişletmeye hazır

'nın domates ithalatı için 'den bazı şirketlere daha izin vermeye hazır olduğu bildirildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, Rusya'ya domates ihraç etmek isteyen şirketleri içeren bir liste temin edilmesi için teklifte bulunulduğu kaydedildi.

Rus tarafının ayrıca, söz konusu listede yer alacak şirketleri, Rosselkhoznadzor uzmanlarının ziyaret etmeye hazır olduğu belirtildi.

Rusya, itibarıyla toplam 14 şirketten domates ithalatına izin vermişti.

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Rusya, Türkiye'den domates ithalat izinini genişletmeye hazır
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