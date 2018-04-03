Savaşta Çin’den ilk darbe

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın mart başında yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı almasının ardından, Çin
'den ABD'den ithal edilen ürünlere misilleme geldi. Çin aralarında domuz eti ve şarabın da olduğu ABD'den ithal edilen 128 ürüne yüzde 25'e varan gümrük vergisi getirdi. ÇİFTÇİLERİN EN BÜYÜK PAZARI
ABD'nin mal ihracat
ında 2006-2016 yılları arasında yüzde 114, hizmet ihracatında ise yüzde 348 büyüdüğü Çin'in bu hamlesi ticaret savaşında ABD'ye ilk misillemesi. Çin'in bu hamlesinin ABD'deki bir çok tarım üreticisini vuracağı belirtiliyor.
Örneğin ABD sadece geçtiğimiz yıl Çin'den 1 milyar dolarlık domuz ürünü alımı yaptı. Aynı zamanda ABD çiftçisi için Çin, elma, vişne ve cevizde en büyük pazar. Çin'in misilleme planının detayında ise ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15, değeri 1.99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil sekiz ürüne yüzde 25 ek vergi konulmasını kapsıyor.
Kararın alınmasının ardından Çin'den yapılan açıklamada "ABD'nin bir an önce Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) kurallarını ihlal etmekten vazgeçmesini ve ikili ticari ilişkileri normal seyrine döndürmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İki taraf için işbirliğinin tek doğru yol olduğu vurgulanarak, iki ülkenin endişelerini diyalog ve müzakere ile çözmesi gerektiği kaydedildi.
Çin tarafı Dünya Ticaret Örgütü'nün bir üyesi olarak, ABD'ye karşı bazı vergi zorunluluklarını askıya almasının yasal hakkı olduğuna işaret etti. ABD'nin Çin'e 113.2 milyar dolarlık mal ihracatı kadar hızla artan bir hizmet ihracatı da var. ABD'nin Çin'e hizmet ihracatı 2016 itibarıyla 46.9 milyar doları buluyor.