"Türkiye markası" ile 76 fuara damga vurulacak

Ekonomi Bakanlığınca, Türkiye markası ve Türk malı imajının tanıtımı için bu yıl 26 ülkedeki 76 fuarda "Türkiye standı" açılacak.

AA muhabirinin, Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye markası ve Türk malı imajının yurt dışındaki tanıtımı kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

"TÜRKİYE'YE GEL, KENDİ HİKAYENİ KEŞFET"

Türkiye'nin gücünü ve ekonomisini yurt dışında anlatmak amacıyla "Türkiye'ye gel, kendi hikayeni keşfet" sloganıyla geçen yıl başlatılan kampanyanın, kalıcı olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Tanıtım çalışmaları kapsamında 15 sektörel tanıtım grubu "Türkiye Tanıtım Grubu" adı altında tek çatı altında birleştirildi. Böylece tek bir sloganla tek kanaldan tanıtım yapılması hedeflendi.

Türkiye'nin tanıtımı için küresel olarak öne çıkan fuarlar başta olmak üzere, geçen yıl 29 farklı ülkede 66 fuarda Türkiye tanıtım standı kuruldu. Bu stantların 29'u Asya, 21'i Avrupa'daki fuarlarda açıldı. En fazla Türkiye standı kurulan ülkeler arasında, 11 stantla Çin, 8'er stantla Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri, 4 stantla Rusya öne çıktı.

Bu yıl sonuna kadar da 29 ülkedeki 76 yurt dışı fuarda ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Türkiye standı kurulacak. Bu kapsamda, Asya'da kurulacak stant sayısının 37'ye ulaşması hedefleniyor. Avrupa ülkelerindeki fuarlarda ise 22 stant kurulacak. En fazla Türkiye standı açılacak ülkeler arasında 11 stantla Çin, 10'ar stantla Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk sıralarda yer alacak.

Bu stantlarda, ülke, sektör ve ürün tanıtımlarıyla birlikte kültürel faaliyetler de gerçekleştirilecek.

3 BİN 200 YABANCI FİRMA GELDİ

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla geçen yıl 162 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda Türkiye, 3 bin 200 yabancı firmayı ağırladı ve 7 bin ihracatçı bu firmalarla görüşme gerçekleştirdi. Daha çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen alım heyetleri, gıda, hayvancılık, tekstil, hazır giyim ve makine sektörlerine ilişkin temaslarda bulundu.

Geçen yıl 263 fuara milli katılım, 2 bin 655 fuara da bireysel katılım desteği verilirken, bu kapsamda, 429,1 milyon liralık destek ödemesi yapıldı. Bakanlık, 144 fuara milli katılım, 967 fuara da bireysel katılım desteği sağlama kararı aldı. Yıl sonuna kadar söz konusu sayının daha da artması bekleniyor. Milli katılım sağlanan fuarlarda tekstil, gıda, inşaat ve otomotiv sanayisi öne çıktı.