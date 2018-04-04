Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Bilindiği gibi altın, kültürümüzde oldukça değerli bir olgudur. Toplumun yazılı olmayan kuralları, örf ve adetleri o toplumun kültürünü oluşturur. Altın; hem yatırım hem birikim yapmak isteyen bireylerin ilk aklına gelen araçtır. Bununla beraber düğün, nişan ve sünnet törenlerinde de altının hediye olarak kullanılması sosyal çevrenin aralarındaki bağı kuvvetlendiren araçlardandır. Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun yanıtı burada...

4 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altın ile birlikte en çok tercih edilen birikim araçları arasında yer almaktadır. 4 Mart Çarşamba gram altın; 171,26 liradan alınırken, 171,29 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Vatandaşın en çok tercih ettiği altın türlerinden olan çeyrek altın bugün 273,50 liradan alınırken, 279,69 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 545,30

SATIŞ: 559,38

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.130,00

SATIŞ: 1.142,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.128,20

SATIŞ: 1.156,39