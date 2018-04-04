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'nde yıllık martta yükseldi

Eurostat öncü verilerine göre, 19 üyeli 'nde yıllık martta 1,4 olarak ölçüldü

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:35
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi

'nde mart ayı öncü yıllık yüzde 1,4'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde şubat ayında yüzde 1,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,4'e çıktı.

Bölgede, mart ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 1 arttı.

Avro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıda, alkol ve tütün ürünlerini yüzde 2 ile , yüzde 1,5 ile hizmetler ve yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Mart ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 18 Nisan'da yayımlanacak.

ENFLASYON, ECB HEDEFİNİN ALTINDA

Öte yandan, öncü enflasyon verisi, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez 'nın (ECB) hedeflediği seviyenin altında kalmaya devam etti.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi
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