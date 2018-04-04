Dekon İnşaat Finans Merkezi’nin Kalbinde; Bahar Kampanyası

Dekon İnşaat, Finans Merkezi'ne yürüme mesafesindeki iki ayrı projesiyle, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap ediyor. Dekon İnşaat'ın 2019 yılında teslim edilecek projeleri Dekon Senkron ve Dekon Luna, Ataşehir Finans Merkezi Bölgesi'nde gerek yatırım, gerekse oturum için konut arayanları bekliyor.

DEKON SENKRON'DA 1+1'LER TÜKENİYOR

İstanbul Finans Merkezi'nin yanında, değerli konumu ve farklı daire seçenekleriyle her türlü ihtiyaca cevap veren Dekon Senkron'da tamamı balkonlu 63 metrekare ile 109 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 168 dairenin yanı sıra, 10 adet de ticari ünite bulunuyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan 17 katlı projede, 1+1 daireler yoğun talep görüyor. Dekon Senkron'un son 2 adet 1+1 dairesinden birine sahip olmak isteyenlerin avantajlı ödeme fiyatları için Dekon Senkron satış ofisi ile irtibat kurmaları gerekiyor.

168 araçlık kapalı otopark alanı, açık havuz, spor salonu, çocuk oyun alanları gibi sosyal alanların yanı sıra, sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çeken Dekon Senkron'un altında iki açık kat şeklinde bulunan alanda, kafelerden restoranlara, marketlerden farklı ihtiyaçlara yönelik alışveriş ve hizmet alanlarına kadar pek çok mağaza bulunuyor. Dekon Senkron projesinde kalan son 20 daireye özel farklı ödeme seçenekleri bulunuyor.

Bahar Kampanyası Kapsamında; Vadeli alımlarda liste fiyatından %10 indirim yapılan Dekon Senkron projesinde müşterilere 24 Ay 0 Faiz imkanı da sunuluyor. Dekon Senkron'da peşin alımda ise liste fiyatından yapılan %10 indirime ek %10 indirim daha yapılıyor.

Finans Merkezi'nin yanında, hayatın tam içerisinde konumlanan Dekon Senkron, Ataşehir'in merkezine 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Finans Merkezi kapsamında yapılacak metro hattı ise, Dekon Senkron'a ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Plana göre, metro durağı Dekon Senkron'a 500 metre mesafede yer alacak. Projeye 150 metre mesafede ise hastane ve okul inşaatı için çalışmalar başlatıldı.

KAÇIRILMAYACAK YATIRIM FIRSATI: DEKON LUNA

İstanbul Finans Merkezi'nin yanında, tek blok olarak yükselecek olan Dekon İnşaat'ın yeni projesi Dekon Luna, zemin + 14 kat ve 90 daireden oluşuyor. Açık havuz, kapalı otopark ve bir rezidansın gerektirdiği tüm konforu sunan projede, balkonlu daire opsiyonu da bulunuyor. 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunan Dekon Luna' da, daire büyüklükleri 52 ile 119 metrekare arasında değişiyor. Dekon Luna'da, Bahar Kampanyasına özel, Vadeli alımlarda liste fiyatından %10 indirim yapılıyor. Ayrıca 36 Ay 0 Faiz imkanı da sunuluyor. Dekon Luna'da peşin alımda ise liste fiyatından yapılan %10 indirime ek %10 indirim daha yapılıyor.

Dekon Senkron projesiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler (0216) 256 63 31 no'lu telefondan, Dekon Luna projesiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler (0216) 256 63 39 no'lu telefondan bilgi alabiliyorlar.

Dekon İnşaat Hakkında:

Dekon İnşaat, 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiği çağdaş, güvenli ve nitelikli butik projelerle konut değil, 2 binden fazla aile için, güvenliğin ve konforun ön planda tutulduğu, değişen ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış yuvalar inşa etti. Halen devam eden ve farklılaşan dönüşüm projeleri ile kentleşmeye katkıda bulunan Dekon İnşaat, konsept mimari projelerinde ileri teknolojiyi kullanarak, geleceğin yaşam alanlarını oluşturuyor. Dekon İnşaat'ın projeleri arasında; Merit Life Göl Konakları, Sempre Vita, Sempre Era, Merit Life Bulvar, Merit Life Park, Merit Life Hayat, Dekon Plus, Dekon Silva, Dekon Suadiye Ametist ile inşası devam eden Dekon Senkron ve Dekon Luna bulunuyor.