Emekliye yeni zam

Yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz zam
mına kilitlendi. Bu emeklilerin 9 milyonu aşkın bölümünü oluşturan SSK ve Bağ- Kur'lular
, zamları enflasyon
a endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde. 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek
. Bu da 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ancak zam oranı şekillenmeye başladı
. İPUÇLARI GELDİ
Emeklilerin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirlerken, bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), dün, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2.77
olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 3 aylık enflasyona göre yüzde 2.77 olarak görünüyor. Geriye 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs ve Haziran
enflasyonu verileri de eklenecek. SSK ve Bağ- Kur'luların Temmuz artışı ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda
6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02
olabileceği kaydedilmişti. Ancak sonradan Merkez Bankası'nın 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a
yükseltmesi, zam oranlarının daha yüksek çıkabileceğini ortaya koymuştu. MEMURA FARK ÇIKABİLİR
Enflasyon
verileri SSK ve Bağ-Kur
emeklilerinin
yanı sıra memurlar ve memur
emeklilerini de yakından
ilgilendiriyor. Memurlar ve
memur emeklilerinin Temmuz
zammı toplu sözleşmede yüzde 3.5
olarak belirlense de ayrıca
enflasyon farkı ihtimali de
var. Eğer bu yılın ilk yarısında
enflasyon yüzde 4'ü aşarsa
,
memurlar ve memur emeklileri
yüzde 3.5 zamma ilaveten fark da alabilecek
. 2018
Yılı Programı'nda enflasyon
tahminlerine göre memurların
ve memur emeklilerinin fark
alabileceği açıklanmıştı.