İlk 3 ayda iç piyasada 122 bin otomobil satıldı

Türkiye'de ihracatın lokomotifi olan ve büyümenin de temel unsuru haline gelen otomobil ve hafif ticari
araç satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 73 bin 802 adete çıkarken, ilk çeyrekte yüzde 1.5 artarak 158 bin 430 adet oldu.
Satış rakamlarını açıklayan Otomotiv Distribütörleri Derneği, bu yıl için 925-975 bin adet olan pazar tahminini değiştirmedi. Yılın ilk çeyreğinde otomobil satışları yüzde 5.5 artarak 122 bin 310 oldu. Otomobil satışları martta yüzde 7.5 artarak 59 bin 798 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 9 azalarak 16 bin 547 adet oldu. 1.089 HİBRİT SATILDI
Bu yılın mart ayı sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 5.2, 1600- 2000cc aralığında yüzde 5.3 artarken, 2000cc üstünde yüzde 31.4 azaldı. Bu dönemde 48 elektrikli ve bin 89 hibrit
otomobil satışı gerçekleşti.
Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 41.01 pay ve 50 bin 163 adetle 100-120 gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu.