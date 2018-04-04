İTO Türkiye için bir adım önde olacak

Türkiye
'nin, 400 bini aşkın üyesiyle en büyük odası olan İstanbul
Ticaret Odası'nda (İTO
), yeni başkanın belirleneceği seçim
ler 9 Nisan'da yapılacak. Seçim tarihi yaklaşırken başkanlık için adaylığını açıklayan İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç
, MÜSİAD başta olmak üzere 5 işadamı derneğinin desteğini aldı. Şekib Avdagiç, SABAH'a projelerini ve vizyonunu anlattı. BİR ADIM ÖNDE OLMAK ŞART
"İTO'ya, markalaşma, inovasyon, e-ticaret, uluslararası rekabet konularında, üyelerine yol gösteren, onlarla birlikte yürüyen, mücadele eden bir yönetişim anlayışı getirmeyi planlıyoruz" diyen Avdagiç, "İTO'nun bir adım öne çıkması kaçınılmazdır. Bir adım öne çıkmazsak, bin adım geride kalırız. Yeni dönemde hedefimiz, Türkiye adına hep bir adım önde olmak" diye konuştu.
İstanbul iş dünyasının adeta konsensüsle İTO başkan adayı olarak desteğini aldığını belirten Şekib Avdagiç; "İTO'nun 400 bini aşan üyesi var. Bu üyeler ticaret yapıyor, iş üretiyor, aş üretiyor. İTO'ya, markalaşma, inovasyon, e-ticaret, uluslararası rekabet konularında, üyelerine yol gösteren, onlarla birlikte yürüyen, onlarla birlikte mücadele eden bir yönetişim anlayışı getirmeyi planlıyoruz. Yönetime aday kadro olarak dünya ticaret liginde de ülkemizin bayrağını şampiyonluk kürsülerine taşımak istiyoruz" diye konuştu. İLERİ TEKNOLOJİ ÖN PLANDA
MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON, PAGEV, EVSİD gibi kurumların desteklediği Şekib Avdagiç, pek çok STK'nın da seçim çalışmalarına katkı sunduğunu ifade etti. Avdagiç, "81 komitenin her biri için 15 kişi çalışıyor. Destek ve görüşme talepleri 7/24 esasıyla ancak karşılanabiliyor. Bu büyük teveccüh için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu destek sorumluluğumuzu daha da artırıyor" dedi.
Sürücüsüz araçlar, birbiriyle konuşan makineler, sınır tanımayan online ticaret, eskimiş ticari mevzuat, hız ve esneklik ihtiyacı gibi gelişmelere iş dünyasının kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:
"Bir şeyin adını koymak çok önemli. Yeniden kurulan bu dünyada gerek patent, gerek mevzuat, gerek marka, gerekse hukuki düzenleme anlamında, İTO'nun bir adım öne çıkması kaçınılmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kendisini lider ülke vizyonuyla yeniden tanımlıyor. Yeni dönemde hedefimiz, Türkiye adına hep bir adım önde olmak." SAVUNMADA ARİTMETİK BÜYÜME BİZİ KESMEZ
Şekib Avdagiç, Türkiye'nin dünyadaki gücünü artırmak için savunma sanayi alanına özel önem verdiklerini söyledi. Avdagiç, "Savunma sanayi ile ilgili İTO'nun hayata geçirdiği çok önemli bir süreç var. Savunma ve Havacılık Kümelenmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Ama bu yeterli değil. Bugüne kadar aritmetik ortalamayla devam eden büyümenin geometrik bir ivmeyle artması gerekiyor. Çünkü bu aritmetik büyüme bizi kesmez" dedi. Avdagiç, İTO'nun ana kurucu olduğu Teknopark İstanbul'un, temel ekseninin ise savunma sanayisi olduğunun altını çizdi. BİZ 'AHİLİK'TEN SESLENİYORUZ
Kendisinin başkanlığı için çalışan İTO Platformu'nun, 9 Nisan'da yapılacak seçimleri, İTO için yeni bir milat olarak değerlendirdiğine değinen Şekib Avdagiç, "Biz ticaret erbabıyız. Ahilikten beslenen edebimiz, adabımız var. İTO seçimlerine bu adapla yaklaşıyoruz. Seçimlerin bir şenlik havasında geçmesini özellikle istiyoruz. Çıkacağımız yolda böyle bir başlangıç hepimize moral verecektir. Bunun için, üye olan herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlere katılan her üyemizin; İTO için, hedeflerimiz için, ülkemiz için ömür sermayesinden sermaye yatırmış olacağına inanıyorum" dedi. İSTANBUL İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK TALEP EDECEĞİZ
Avdagiç,
İstanbul'la ilgili pozitif ayrımcılık isteyeceklerini de vurguladı. Avdagiç, "İstanbul Türkiye'nin vergisinin yüzde 44'ünü topluyor, katma değerin yüzde 55'ini oluşturuyor. Bu nedenle biraz pozitif ayrımcılık istiyoruz. İstanbul'a yapılan pozitif ayrımcılık Türkiye'ye yarayacak. İstanbul'da bir problemi çözdüğünüzde, Türkiye'de çözülmüş olacak. Dolayısıyla İstanbullu tüccarın ve işadamının sorununun çözümü Türkiye'ye nefes aldırır" şeklinde konuştu. ÇÖZÜLENE KADAR TAKİP
İTO'nun üyelerinin karşılaştıkları sorunların takip edildiğini ve bunların ilgili birimlere, çözüm önerileri ile sunulacağını söyleyen Avdagiç, "Meslek komiteleri ve üyelerden gelen tüm talepleri konsolide ederek herkesin lehine olabilecek çözüme ulaşmayı hedefliyoruz. Komiteler sorunları ve çözüm önerilerini getirecek. Kesinlikle sorunu iletirken yanında çözüm önerisini de Ankara'ya sunacağız ve takipçisi olacağız. Bu çözüm önerileri de işadamı dernek ve birlikleriyle konsensus sağlanarak oluşturulacak" dedi. İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ARTACAK
Türkiye'de iş ve yatırım
yapma konusundaki
mevzuatın
sadeleştirilmesi
gerektiğini anlatan
Avdagiç, Türkiye'nin
bu alanda
60'ıncı sırada
olduğunu belirtti.
Avdagiç, bu
sıralamada her
yıl 5-6 puan ilerlemek
gerektiğini
vurgulayarak,
şöyle konuştu:
"Bizim ilk 20'ye
çıkmamız gerek.
Türkiye'yi, tutan
prangaları tespit
edip, kurtulmamız
lazımki
uluslararası
yatırımcıyı daha
kolay çekelim."
Avdagiç, bir
diğer çalışmanın
da İstanbul'un
marka değerini
artırmaya yönelik
olacağını
söyledi.