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kaynakları ’ye aktarılacak

Giriş Tarihi: 4.4.2018
KOSGEB kaynakları KOBİ’ye aktarılacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği () Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu'nun hazırladığı 'Sıçrama Yapan Şirketler' raporunun toplantısına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Özlü, kaynaklarının önemli bir kısmını teknoloji üreten ve üretmek isteyen KOBİ'lere aktaracaklarını söyledi. Özlü, " içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını 2023'e kadar en az yüzde 10'a çıkarmak için bütün kaynakları seferber ettik" diye konuştu. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise 'nin daha yükseğe sıçraması için KOBİ bacağını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

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KOSGEB kaynakları KOBİ’ye aktarılacak
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