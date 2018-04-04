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'ın şikayeti üzerine inşaat firması yöneticilerine gözaltı

Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini, mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Başkanı 'ın "Beni dolandırdırdılar" şikayeti üzerine harekete geçen polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin satış yapıyormuş gibi daireleri kendi akrabalarının üzerlerine geçirdikleri iddia edildi. Dolandırıcılığın boyutlarının milyonlarca dolar olduğu belirtildi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 11:29
Raci Şaşmaz'ın şikayeti üzerine inşaat firması yöneticilerine gözaltı

Pana Yapı Başkanı , birlikte iş yaptıkları inşaat firmasının üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurması üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştı. Raci Şaşmaz, isimlerini verdiği şüphelilerin şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia etti.

POLİS BU SABAH 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bu sabah yapılan operasyonda haklarında dolandırıcılık şikayeti bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerinden alınan şüpheliler suçlamalarla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise evlerinde bulunamadığı gözaltına alınmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Raci Şaşmaz'ın şikayeti üzerine inşaat firması yöneticilerine gözaltı
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