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’ın ilk hattı ’tan önce tamam

Giriş Tarihi: 4.4.2018
TürkAkım’ın ilk hattı 10 Mayıs’tan önce tamam
Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı , projesinde inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Projede ilk hattın inşası 'tan önce tamamlanacak" dedi. Miller, -Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına katılmak üzere geldiği 'da, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 'ın birinci hattı için bugüne kadar 827 kilometrelik boru döşendiğini belirten Miller, "Projede inşaat takvim doğrultusunda ilerliyor. Sonrasında ise doğalgaz alım terminali ve ikinci hattın inşası gerçekleştirilecek" diye konuştu. Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.
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TürkAkım’ın ilk hattı 10 Mayıs’tan önce tamam
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