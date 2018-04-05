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bugün ne kadar? Güncel burada!

bugün ne kadar? Haftanın son iş günü yaklaştıkça vatandaşların altın fiyatlarına olan ilgisi de artıyor. Öyle ki düne göre ; % 0.78 değerinde arttı. ise &0.08 değerinde düştü. Tüm bu gelişmeleri birikim ve yatırım yapmak isteyen bireyler yakından takip ediyor. Gram altın ne kadar? ? ne kadar? ne kadar? ne kadar? sorularının tamamının yanıtlarını ayrıntılı olarak sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz, ayrıca uzman yorumları da yine haberimizde...

Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:17
Çeyrek altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları burada!

Yatırım tercihlerini Dolar ya da Euro'dan değil altından yana kullanmak isteyen vatadanşlar nı yakından takip ediyor. Toplumumuzun kültüründe altının önemi oldukça büyüktür. Şöyle ki kültür; o toplumun örf ve adetleri, normları, yazılı olmayan kurallarıdır. Buradan yola çıkarsak düğün ve törenlerde altın armağan edilmesi kültürümüzün ayakta kalan alışkanlıklarındandır. Bu alışkanlıklar sosyal hayatta akrabalık ve aile ilişkilerini geliştirdiği gibi, destek olma, birlik olma gibi önemli hassasiyetleri de yaşatır. ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtı ayrıntılı olarak haberimizde...

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte bireylerin en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaktadır. 5 Nisan Perşembe sabahı 171.26 TL'den alınan gram altın, 171.28 TL'den satılıyor.

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Çeyrek altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları burada!
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