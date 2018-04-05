Çeyrek altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları burada!

Yatırım tercihlerini Dolar ya da Euro'dan değil altından yana kullanmak isteyen vatadanşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Toplumumuzun kültüründe altının önemi oldukça büyüktür. Şöyle ki kültür; o toplumun örf ve adetleri, normları, yazılı olmayan kurallarıdır. Buradan yola çıkarsak düğün ve törenlerde altın armağan edilmesi kültürümüzün ayakta kalan alışkanlıklarındandır. Bu alışkanlıklar sosyal hayatta akrabalık ve aile ilişkilerini geliştirdiği gibi, destek olma, birlik olma gibi önemli hassasiyetleri de yaşatır. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? sorularının yanıtı ayrıntılı olarak haberimizde...

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte bireylerin en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaktadır. 5 Nisan Perşembe sabahı 171.26 TL'den alınan gram altın, 171.28 TL'den satılıyor.