Amerikan evlerini Türk halısı süsledi

Dünyanın en büyük ikinci halı ihracatçısı olan Türkiye, geçen yıl en fazla satışı ABD'ye yaptı. Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı halı ihracatı, 5 yılda iki katına çıkarak 464 milyon doları geçti.

ÇİN'DEN SONRA DÜNYAYA EN ÇOK HALI İHRAÇ EDEN ÜLKE TÜRKİYE

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Çin'den sonra dünyada en fazla halı ihraç eden ülke olan Türkiye, geçen yıl toplam 2,2 milyar dolarlık halı satışı gerçekleştirdi. Bu dönemde Türkiye'nin en fazla halı ihraç ettiği ülke, 464,1 milyon dolarla ABD oldu. 2013'te 220,5 milyon dolar olan ABD'ye halı ihracatı bu dönemde 2 katına çıktı.

Türkiye'nin geçen yıl en fazla halı ihracatı yaptığı diğer ülkeler ise 311,2 milyon dolarla Suudi Arabistan, 181,5 milyon dolarla Irak ve 115,1 milyon dolarla Almanya olarak sıralandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine, Türkiye'nin halı ihracatını daha önce Ortadoğu ve Türk cumhuriyetleri gibi yakın bölgelere yaptığını söyledi.

Yakın coğrafyanın geçmişte Türkiye için daha kolay ulaşılabilir pazarlar olduğunu dile getiren Kaplan, "Yakın coğrafyamızdaki sıkıntılar, Ortadoğu'da çatışmaların çıkmasıyla ister istemez ABD'ye yöneldik." dedi.

Kaplan, ABD'nin halı ithalatında belirli kriterleri olduğuna işaret ederek, ülkenin aldığı ürünlerin yoğun denetimlere tabi tutulduğunu, Türk halılarının da bu testlerden başarıyla geçtiğini bildirdi.

Türkiye'nin verdiği iyi hizmetten dolayı ABD'nin Türk halılarına yönelik siparişlerinin arttığını vurgulayan Kaplan, ABD'ye yönelik halı ihracatının devam edeceğini anlattı.

Kaplan, ABD'ye ihraç edilen ürünlerde eskitme halıların daha çok tercih edildiğini anlattı.

VİNTAGE MODELLERE YOĞUN İLGİ

Türkiye'de halıcılık sektöründe ilk bin ihracatçı arasında 3. sırada yer alan ve Sanat Halı ile Elexus Halı markalarını bünyesinde barındıran Kartal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kaplan da ABD'nin en önemli müşterilerinden olduğunu söyledi.

Toplam halı ihracatlarının yüzde 57,5'ini ABD'ye yaptıklarını belirten Kaplan, "Türk halılarının tercih edilmesinde birden fazla neden var. Desen tasarımlarındaki çeşitlilik, renk opsiyonlarındaki zenginlik ve kaliteli işçilik ana nedenleri oluştururken, fiyat rekabeti de tercih nedenleri arasında bulunuyor." diye konuştu.

Kaplan, ABD'li tüketicilerin Türkiye'den farklı olarak halıyı daha kısa sürede değiştirdiklerini, polip, polyester ve viskon iplerden imal edilen gri ve mavi tonlardaki ürünleri tercih ettiklerini dile getirdi. Kaplan, "Son yıllarda desen tarzında değişiklik olan kullanıcıların eskitme, vintage tarzında modern renklerle dokunan halılara ilgisi artmış durumda." ifadesini kullandı.

ABD'nin yanı sıra 62 ülkeye halı ihracatı yaptıklarını belirten Kaplan, bu ülkeler arasında Suudi Arabistan, Almanya, Kanada, Polonya, Belçika, Fas, Kazakistan, İran ve İsrail'in de olduğunu bildirdi.

Kaplan, geçen yıl itibarıyla toplam ihracat hacimlerinin 101 milyon dolara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turquality sürecini başarıyla tamamlayan firmamız, markalaşma sürecinde devletimizin desteğini arkasına alarak yatırımlarına hız verdi. Sanat markasını, bir dünya markası yapmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. 15 milyon dolarlık Ar-Ge, Ür-Ge, makine ve teçhizat yatırımıyla bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Yeni oluşturulan Elexus markasıyla da Türkiye'nin ve dünyanın bildiği en lüks Türk halı markası olma hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."