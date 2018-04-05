Bize 100'üncü yıl piyangosu vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından önceki gün temeli atılan Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Mersin'in Gülnar ilçesinde büyük heyecan ve mutluluk yaşattı. SABAH, maliyeti 20 milyar dolar olarak planlanan ve 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak olan santrale en yakın noktadaki Büyükeceli Köyü'nde vatandaşların nabzını tuttu. Köy meydanındaki sohbetimiz sırasında araya giren kahvehane sahibi, "Ağabey bize Cumhuriyet'in 100'üncü yıl piyangosu vurdu. Herkese benden çay" diyerek sevincini dile getirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlı projesi resmen hayata geçti. Gülnar ilçesine bağlı 52 köyün (mahalle) tamamında santral mutluluğu yaşanıyor. 1200 nüfusu bulunan ve santrale yalnızca 3 kilometre mesafede bulunan Büyükeceli Köyü'nde halkın mutluluğuna tanık olduk. Daha önce belediye iken mahalle olan Büyükeceli Köyü'nde eski belde belediye başkanı, köy imamı ve köy halkı projeden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. 7'den 70'e tüm bölge halkı hem köylerinin hem de Türkiye'nin geleceğini kurtaracak projeye dair mutluluğunu anlattı.

SON 4-5 YILDIR HALK BİLİNÇLENDİ?



* Muhtar Serdar Sarı (30): Buraya yıllarca Avrupa'nın birçok ülkesinden sözde çevreciler gelerek, köylüyü ve bölge halkını, 'Ürünleriniz bozulacak, doğanın dengesi yok olacak' diyerek provoke etti. Oysa kendi ülkelerinde nükleer santral vardı. Amaç Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin önüne geçmekti. Yıllarca heyetler halinde gelip hem köyümüze hem de diğer bölge halkına yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler vererek geleceğimizle oynadılar. Ama son 4-5 yıldır halk bilinçlendi. Santrali yapan şirket yetkilileri de köyün ileri gelenleriyle bilgilendirme toplantıları yaparak santral gerçeğini anlattı. Halk ikna oldu. İkna olunca da artık hiçbir çevreci provokasyon yapamadı. İnşaat yeni başlamasına rağmen sadece bizim köyümüzden 100 kişi işe alındı. Bölgedeki köylerden toplam 800 kişi şimdiden istihdam edildi. 60 yıldır konuşulan, Avrupa'nın birçok yerinde bulunan santralin Türkiye'de yapılmasını engellemek için yürütülen kara propaganda artık son buldu. Umarız santralle birlikte köy nüfusumuz artar ve yeniden belediye statüsü kazanırız.





"PİYANGO BİZE ÇIKTI ÇAYLAR BENDEN"



* Kahvehane sahibi Süleyman Topçu(40): Ağabey, bize Cumhuriyetimiz'in 100. yıl piyangosu vurdu. Herkese çaylar benden. Bu santral Türkiye'nin geleceğidir. Bu santral sayesinde gençlerimizin geleceği daha aydınlık olacak.



* Köy imamı Hasan Sümbül(55): Projeyi önce bize anlattılar. Kafamızdaki tüm soruları sorup ikna olduk. Ardından hem benim köyümdeki hem diğer köylerdeki din görevlileri ve imam arkadaşlarla birlikte halka santralin son teknolojiyle yapıldığını ve çevreye duyarlı bir proje olduğunu anlattık. Hem köyün hem bölgenin hem de Türkiye'nin gelecekte söz sahibi olması için önemli bir yatırım.





"KARA PROPAGANDA BİTTİ"



* Mustafa Bulut(36): Altyapı çalışmalarından bu yana, 6 yıldır elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum. Bu santral için yapılan kara propagandaların hepsi boş ve anlamsız. Ben burada nasıl çevreye duyarlı ve ülkeye faydası olacak bir altyapı ve üstyapı çalışması sürdürüldüğüne bizzat şahidim. Santral, köyümüzün geleceği olacak.

* Musa Sade(65): Yıllarca yoksulluk içinde büyüdük. Gerçekten çok mutluyum. Köyümüz için çok önemli bir temel atıldı.





* Hümmet Büyük(57-DYP'den Eski Belediye Başkanı): Belediye başkanlığı yaptığım dönemde bu projeye her koşulda destek olduk. Hatta bizi Rusya'ya benzer santrallerin fabrikaların üretim tesislerine götürüp gezdirdiler. Rusya'daki 120 haneli köy, santralle beraber 50 bin kişinin yaşadığı bir modern bir şehir haline gelmiş. Bizim burda çevreciler, "doğa bozulacak, domates, çilek GDO'lu olacak" yaygarası yaptı. Oysa bunların hiçbirinin olmadığını ben bizzat gördüm ve halka anlattım. Son 5 yıldır Avrupa'dan gelip de algı yaratanların hiçbiri yok. Bu santralin yapımında kullanılacak teknoloji dünyanın en ileri seviyesinde. Bölgenin ve Türkiye'nin söz sahibi olmasının önünde hiçkimse duramaz. Biz şanslıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te ilk üretim startı verilecek. Cumhuriyet'in en büyük yatırımı bizim köyümüzde olacak.

* Mustafa Karaman(49): Oğlum da orada güvenlik görevlisi. Türkiye'nin geleceğini hiçkimse engel olamaz. Ülkemizde yapılan önemli projelerin muhalifi olan bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye içindeki uzantıları artık köstek değil destek olmalı.



AKKUYU HAKKINDA:

* Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom inşa edecek.

* Projenin yüzde 35-40'lık kısmında Türk şirketler yer alacak.

* Maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar.

* Türkiye'nin yüzde 10 elektrik talebine karşılık verecek.

* Türk şirketleri, ekonomiye 6-8 milyar dolar katma değer sağlayacak.

* İnşaatın en yoğun döneminde 10 bin kişi çalışacak.

* İlk ünite 2023'te elektrik üretimine başlayacak, diğer ünitelerin de birer yıl arayla devreye alınması bekleniyor.



DÜNYADA GENEL BİLGİLER:

* İlk ticari nükleer güç istasyonları 1950'lerde faaliyete başladı.

* Nükleer enerji dünyadaki elektriğin yaklaşık yüzde 11'ini karşılıyor.

* Nükleer, dünyanın ikinci en düşük karbonlu enerji kaynağı.

* Dünya genelinde 32 ülkede 448 nükleer santral işletme halinde.

* Faaliyette olan nükleer santrallerin toplam kurulu gücü 391 bin 116 megavat.

* Fransa'da elektrik üretiminde nükleerin payı yüzde 72.8, Slovakya'da yüzde 54.1.



NÜKLEER ALANDA SÖZ SAHİBİ YAPACAK

* Kalkınma Bakanı Elvan: Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz.



KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLACAK

* Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Boztosun: Nükleer enerji Türkiye için ihtiyaçtan ziyade, bir zorunluluk haline geldi. Akkuyu'daki reaktörler üçüncü nesil teknolojiye sahip olacak ve güvenlik açısından hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmayacak. Enerji çeşitliliğinin sağlanmasında nükleer santraller oldukça önemli. Elinizde çevreye zarar vermeyen ve yüzde 95 oranında sürekli güç sağlayan bir sistem olduğu zaman, bu sanayiye müthiş bir değer katacaktır. Ayrıca ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısı olacaktır. Nükleer güç santralleri kalkınmanın itici gücü olacak.