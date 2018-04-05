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Dumankaya’ya 22 yıl hapis istendi

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Dumankaya’ya 22 yıl hapis istendi

atanan 'ın eski sahiplerinin bulunduğu 9'u tutuklu 63 şüpheli hakkında, çek ve senetleri 'daki hesaplarda 'ye mali yardım amacıyla kullandıkları ve himmet topladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuksuz şüpheliler Halit Dumankaya ile çocukları Semih Serhat, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli için 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, Barış Değer Dumanlı'nın aralarında bulunduğu 55 şüpheli için ise 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Dumankaya’ya 22 yıl hapis istendi
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