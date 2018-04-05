Hedef 2030’da 3 nükleer santral

Önceki gün temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye enerjide arz güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak için yapılması planlanan iki NGS çalışmasına hız verilecek. Sinop Nükleer Santrali Projesi için 3 Mayıs 2013'te Japonya ile karşılıklı imzalar atılırken, geçtiğimiz aylarda projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci de başladı. Bu projenin de yaklaşık yatırım maliyeti 20 milyar dolar olarak hesaplanırken, Sinop Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin 2025'te işletmeye alınması hedefleniyor. Öte yandan 3. nükleer güç santrali kurulmasına yönelik olarak ise yer seçme çalışmaları sürüyor. Bu yatırım gerçekleştiğinde Türkiye 2030'da 3 nükleer santrale ulaşacak.

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