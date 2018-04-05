KİPTAŞ’a 2.6 milyarlık emniyet pi yangosu

İstanbul
Etiler'deki eski Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu'nun yer aldığı arazinin satış ihalesi tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 1 milyar 356 milyon 600 bin+KDV muhammen bedelle dün hasılat paylaşımı modeliyle düzenlediği ihaleye aralarında KİPTAŞ
, Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı, YDA İnşaat ve Kalyon İnşaat olmak üzere 4 firma girdi. İhalenin kazananı ise 1 milyar 388 milyon 520 bin liralık teklif veren İBB'nin iştiraki KİPTAŞ oldu. KİPTAŞ'ın burada yapacağı projeden elde etmeyi planladığı gelir de 2 milyar 660 milyon lira oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, "Biz İBB'nin geliştirici şirketiyiz. Bundan sonra orayı nasıl daha iyi değerlendiririz, nasıl daha fazla gelir getiririz ona bakacağız. Güzel bir proje yapacağız. Belki bir proje yarışması yapabiliriz" dedi. Arazide yüksekliğin serbest olmasına da değinen Yıldırım, "Yükseklik serbest olabilir ama biz şehrin silüetini dikkate alarak, çevreye zarar vermeden bir proje hazırlayacağız" diye konuştu. YÜKSEKLİK SERBEST
Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazinin imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanı yer alıyor. Yükseklik izni serbest bırakılan arazinin emsali 2.5 olarak belirlenmişti. Plana göre arazinin yüzde 40'ında yapılaşmaya gidilebilecek. Buna göre, arsada ticari alan, alışveriş merkezi, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu.