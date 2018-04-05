Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Pana Yapı Fikirtepe çetesini çökertti

Pana Yapı Fikirtepe çetesini çökertti

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projelerini yaşanan mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı , yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu. Başvuru üzerine 'tan 8 yönetici gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. Raci Şaşmaz, 40 milyon TL dolandırıldığını öne sürerken, suç duyurusuna ilişkin açıklamasında "Hakkımızda yapılan algı operasyonu karşılık bulmamış, benimle birlikte yüzlerce insanın mağduriyetine neden olan çete çökertilmiş ve gerçekler gün yüzüne çıkmıştır. Suçlular, Türk adaletine hesap verecektir" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pana Yapı Fikirtepe çetesini çökertti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN