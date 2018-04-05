Pana Yapı Fikirtepe çetesini çökertti

Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projelerini yaşanan mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz
, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu. Başvuru üzerine Selimoğlu İnşaat
'tan 8 yönetici gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. Raci Şaşmaz, 40 milyon TL dolandırıldığını öne sürerken, suç duyurusuna ilişkin açıklamasında "Hakkımızda yapılan algı operasyonu karşılık bulmamış, benimle birlikte yüzlerce insanın mağduriyetine neden olan çete çökertilmiş ve gerçekler gün yüzüne çıkmıştır. Suçlular, Türk adaletine hesap verecektir" dedi.