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Son Dakika: Kredi ları ertelenecek vatandaşlarla ilgili flaş karar!

Son dakika haberi... Hatay ve 'te olayları nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin kredi larının ertelenmesinde "en az yüzde 30 zarar" şartı kaldırıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 09:39
Son Dakika: Kredi borçları ertelenecek vatandaşlarla ilgili flaş karar!

Konuya ilişkin kararı 'de yayımlandı. Buna göre, bazı illerde yaşanan olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi larının ertelenmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

EN AZ YÜZDE 30 ORANINDA ZARAR ŞARTI KALDIRILDI

Hatay ve ile ilçelerinde faaliyet gösteren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde, terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesinde hasarın "en az yüzde 30 oranında" olması gerektiği şartı kaldırıldı.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu karar 20 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Son Dakika: Kredi borçları ertelenecek vatandaşlarla ilgili flaş karar!
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