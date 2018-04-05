Yerli ve milli yapay zekâ geliyor

Bu yıl 10 binin üzerinde katılımla rekor kıran Teknoloji Zirvesi'nde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, yerli ve milli yapay zekânın çok yakında geleceğini söyledi. Terzioğlu, "10'uncu genel müdür yardımcım" diye tanıttığı dijital asistanı Alexa'nın çok yakında Türkçe versiyonunun olacağını belirterek, "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız" dedi.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen zirvede konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2051'e kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136'ya kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zekâ tarafından gerçekleşeceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zekâ ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek" diye konuştu.
Bilgi ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan büyük verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmeye odaklandıklarını belirtti. Yapay zekânın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell da 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, "Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler" dedi. YENİ PETROL TEKNOLOJİ
İhracatımızdaki yüksek teknolojili
ürünlerin payını
istikrarlı şekilde artıracaklarını
dile getiren
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü ise "Yapay zekanın
Einstein'larını el üstünde
tutacağız. Anadolu'da binlerce
küçük Einstein, binlerce küçük
Aziz Sancar var. Dijital teknolojilerle
bağlantılı olan bulut bilişim,
büyük data, yeni sınai mülkiyet
uygulamaları, algoritmalar,
kodlamalar, akıllı fabrikalar,
robotlar, sensörler ve üç boyutlu
yazıcılar gibi kavramlara odaklanmamız
gerek" dedi.