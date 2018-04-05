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Yerli ve milli yapay zekâ geliyor

35 bin ziyaretçi ve 500 bin dijital takipçinin izlediği Turkcel Teknoloji Zirvesi başladı. Zirvenin açılışında konuşan Turkcell Genel Müdürü , “Yerli ve milli yapay zekâ çok yakında geliyor” dedi

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Yerli ve milli yapay zekâ geliyor
Bu yıl 10 binin üzerinde katılımla rekor kıran Teknoloji Zirvesi'nde Turkcell Genel Müdürü , yerli ve milli yapay zekânın çok yakında geleceğini söyledi. Terzioğlu, "10'uncu genel müdür yardımcım" diye tanıttığı dijital asistanı Alexa'nın çok yakında Türkçe versiyonunun olacağını belirterek, "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız" dedi.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen zirvede konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2051'e kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136'ya kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zekâ tarafından gerçekleşeceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zekâ ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek" diye konuştu.
Bilgi ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan büyük verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmeye odaklandıklarını belirtti. Yapay zekânın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell da 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, "Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler" dedi.

YENİ PETROL TEKNOLOJİ
İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde artıracaklarını dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise "Yapay zekanın Einstein'larını el üstünde tutacağız. Anadolu'da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Dijital teknolojilerle bağlantılı olan bulut bilişim, büyük data, yeni sınai mülkiyet uygulamaları, algoritmalar, kodlamalar, akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlara odaklanmamız gerek" dedi.
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Yerli ve milli yapay zekâ geliyor
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