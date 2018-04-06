"2023 ihracat hedefine ilk tekstil sektörü ulaşacak"

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, 2023 hedefleri kapsamında tekstil ve hazır giyim sektörünün 60 milyar dolarlık ihracat yapmasının beklendiğini belirterek, "60 milyar dolarlık ihracata ulaşarak 2023 hedeflerini ilk yakalayan sektörün tekstil ve hazır giyimin olacağı kanaatindeyim. Yeter ki biz iş adamlarının önünü açalım, onlara destek olalım, seslerine kulak verelim." dedi.

Gecü, İTO 38. meslek komitesi olan Hazır Giyim ve Konfeksiyon Komitesi üyeliğine adaylığını açıkladığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4,5 yıldır MESİAD başkanlığı görevinde bulunduğunu söyledi.

2023 İHRACAT HEDEFİNİN 60 MİLYAR DOLARLIK KISMINI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ OLUŞTURUYOR

Başkanlığı süresince sektörle yakından ilgilendiğini, sektörün sorunlarını bildiğini aktaran Gecü, tekstil sektörünün öneminden bahsetti.

Türkiye'nin 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu ve bunun 60 milyar dolarlık kısmını tekstil ve hazır giyim sektörünün yapmasının beklendiğini dile getiren Gecü, geçen yıl sektörün 27 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Gecü, tekstil ve hazır giyim sektörünün her yıl 15-20 milyar dolar döviz girdisi sağladığını kaydederek, 2023 ihracat hedeflerine ilk olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün ulaşabileceğini bildirdi.

Yusuf Gecü, "60 milyar dolarlık ihracata ulaşarak 2023 hedeflerini ilk yakalayan sektörün tekstil ve hazır giyimin olacağı kanaatindeyim. Yeter ki biz iş adamlarının önünü açalım, onlara destek olalım, seslerine kulak verelim." diye konuştu.

İhracat yapanların sorunlarının halledilmesine dikkati çeken Gecü, burada ilgili dernek, STK ve odaların da önemine vurgu yaptı.

"YURT DIŞINA ÇIKIŞTA YÜKÜN ARTIRILMASI 1 MİLYAR DOLAR GETİRİR"

Gecü, hazır giyim ve tekstil sektörünün daha çok gelişmesi ve ihracatının artması için yapılması gerekenler olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 3 konu var. Birincisi yurt dışından gelen yabancıların dönüşte daha fazla ürün alarak götürmeleri için uçakların kabul ettiği ağırlığı arttırmak istiyoruz. Oturup havayolu şirketleri veya diğer ilgililerle konuşacağız. Bu yük miktarı şu anda 15-30 kilogram olarak değişiyor. Onu 50 kilograma çıkartmak istiyoruz. Bunun için bir formül bulacağız. İnsanlar artık seyahatlerini bitirip ülkelerine dönerken ceplerinde kalan son parayla yanında götürebilecekleri tekstil ürünleri almak istiyor. Bu ağırlık miktarının artırılması durumunda hazır giyim satışları ciddi şekilde artacaktır. Bu sayede yılda bir milyar dolarlık ek gelir sağlayabiliriz."

Gecü, bu konuda esnafın, üreticinin ciddi isteği olduğunu söyledi.

İkinci konu olarak THY ile anlaşarak yurt dışından alım heyetleri getirmeyi istediklerini aktaran Gecü, "Belirli bir miktarda alışveriş yapacak insanların ulaşım ve konaklamasını ücretsiz yapabiliriz. Bunun da altyapısını yaptık. THY ve İTO ortak bir çalışma yaparsa bu iş çok rahat şekilde başarılır, ekonomiye ciddi katkı sağlanır." dedi.

Gecü, "Üçüncü olarak İTO'nun çok ciddi bir ekonomik, siyasi ve insan kaynağı gücü var. Bundan dolayı yurt dışında çok ciddi fuarlar açılabilir. Bu fuarlara insanlar çok uygun şartlarda götürülebilir. Böylece gittiğimiz her ülkede Türkiye'nin sesini duyurmuş, gücünü göstermiş oluruz. İş görüşmeleri yapabiliriz." şeklinde konuştu.