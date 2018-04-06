Hermes’in patronu Taksim’den ev alacak

2017 yılında elde ettiği 5 milyar euronun üzerinde gelir ve 15 bin yakın çalışanıyla dünyada önemli bir moda markası olan Hermes'in beşinci kuşak yöneticisi Simon Xavier Guerrand-Hermes, Taksim Tarlabaşı
'nda yapımı devam eden Taksim 360 projesini yerinde inceledi. İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kent Prensesi Michael, Brazzeville Vakfı Başkanı Fransız iş insanı Jean Yves Ollivier ve Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ile birlikte Taksim 360 projesinin satış ofisine ziyarette bulundu. Simon Xavier Guerrand-Hermes burada Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
ile bir araya gelerek, Beyoğlu'ndaki kentsel yenileme çalışmaları ve Taksim 360 projesiyle ilgili detaylı bilgi aldı.
Kendisini bir İstanbul âşığı olarak tanıtan Hermes, "İstanbul'u çok yakından tanıyorum, potansiyelini biliyorum. Taksim 360 da müthiş bir proje. Tamamlandığında birçok kişi burada yaşamak, iş yapmak isteyecektir. Bu projenin 'Avrupa'nın En İyi Kentsel Yenileme' ödülü aldığını da öğrendim. Projeye gösterilen ilgi beni hiç şaşırtmadı. Henüz bir şey söylemek için erken ancak burada olmak isteriz" şeklinde konuştu. TÜRKİYE RADARIMIZDA
Türkiye'nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7.4'lük ekonomik büyüme performansının saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum olduğuna da vurgu yapan Hermes, "Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak" ifadelerini kullandı.