Oyak Japonlarla liman kuracak

OYAK
, Japon ortak Nippon Yusen Kaisha (NYK) ile birlikte Gebze'ye otomotiv
sektörüne yönelik liman yatırımı yapacak. Yatırım bedeli 110 milyon dolar olarak açıklanan Oyak Port'ta ortaklık yapısı yüzde 55 Oyak, yüzde 45 NYK şeklinde olacak. Oyak Genel Müdürü Savaş Erdem, limanın ilk etapta 780 bin araçlık bir kapasitede olacağını daha sonra da 1 milyona çıkaracaklarını belirtti. NYK Otomotiv Grup Başkanı Koichi Chikaraishi ise "Daha sonra liman işinde enerji ve kuru yük gibi alanlara da girebiliriz" dedi.