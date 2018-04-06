Tekstil ihracatçılarına kadın başkan

Türk tekstilinin önemli temsilcilerini bünyesinde barındıran Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) bir yeniliğe daha imza attı. İhracatçı birliklerinde kadın üye tartışmasının yoğun yaşandığı günümüzde 8 yıldır UTİB yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Pınar Taşdelen Engin, tekstil ihracatçılarının ilk kadın başkanı oldu. Geçen dönemde başkanlık görevini yürüten İbrahim Burkay yönetiminde başkan yardımcısı olarak da görev yapan Engin, yapılan genel kurulda kullanılan 77 oyun tamamını alarak başkanlık görevine seçildi.

TEKSTİL İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN İLK KADIN BAŞKANI

2002 yılında Deniz Ormancıoğlu'nun Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden 16 yıl sonra, UTİB Başkanlığına seçilen Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'de ikinci, tekstil sektörünün ise ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olarak tarihe geçti. Tek listeyle gidilen seçim sonucunda 4 yıllığına göreve seçilen Engin, yapt��ğı açıklamada kendisine duyulan güvenden ötürü tüm üyelere teşekkür etti. 2010 yılından itibaren UTİB yönetiminde görev aldığını ve UTİB'in başarıyla hayata geçirdiği çok önemli projelere katkı sağladığını kaydeden Engin, "UTİB, özellikle ihracata dayalı kalkınma noktasında yurt içinde ve yurtdışında çok önemli projeleri hayata geçirdi. Öyle ki bu çalışmalarımız sektörümüz tarafından takdirle karşılanırken, diğer sektörler tarafından da örnek alındı. "Bursa'nın tekstil ve konfeksiyon merkezi olması yanında Ar-Ge Proje Pazarı, tasarım yarışmaları, sektör içi arama konferansları, uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonları gibi sektörün ufkunu açan ve aynı zamanda üretim ve ihracata da katkı sağlayan çalışmalarımıza daha da artan bir enerjiyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Sektörde yeni neslin rolünün artması gerektiğinin de altını çizen Pınar Taşdelen Engin, "UTİB olarak gençlerin sektörümüzdeki etkisinin yadsınamayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple düzenlediğimiz etkinliklerimizde onların sektörde daha aktif rol almalarını sağlıyoruz. Çünkü tekstil sektörünün gençler açısından cazip hale gelmesi, bizler için büyük önem taşıyor. Onların bu sektörde kendilerine hedefler koymalarını, kariyer planları yapmalarını ve sektöre yenilikler kazandırmalarını amaçlıyoruz" dedi.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin

TEKSTİL SEKTÖRÜ 2017 YILINI 8.1 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA KAPATTI

Türkiye tekstil sektörünün 2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracatla kapattığını, bunun 1,2 milyar dolarının UTİB üyesi firmalarca gerçekleştirildiğine dikkat çeken Engin, Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatını artırma konusundaki çalışmalara yeni dönemde de hız vererek UTİB'in ihracat rakamlarını 1,6 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını söyledi.

Görevi Pınar Taşdelen Engin'e devreden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında, Tekstil sektöründe bugün yıllar önce hayal bile edilemeyecek bir noktada bulunulduğunu ifade ederek, "Sektörlerimiz bugünkü stratejik konumuna kolay ulaşmadı. Çok değil 10-15 yıl kadar önce sektörün geleceğinden endişe ediliyordu. Tekstilden çıkarak farklı alanlara yönelmemiz için bizlere adeta yol gösteriliyordu. Şükürler olsun ki bu karamsar tablo, sektöre inancını yitirmeyen biz sanayiciler ihracatçılar girişimciler sayesinde ortadan kalktı. Üretim, istihdam ve ihracatta yeniden güçlü bir çıkış yakaladık. Geride kalan süreçte, Avrupa'nın en büyük tekstil üreticisi olmayı başardık. Ürün kalitemiz, moda ve trendleri belirleme gücümüz ve rekabetçi yapımızla kıtaları da aşan özel bir konuma ulaştık. Dünya tekstil ihracatından aldığımız payı yüzde 3'e, ev ve mekân tekstillerinde yüzde 4,5'e teknik tekstillerdeki payımızı da yüzde 1,5'e kadar yükselttik" dedi.

''TÜRKİYE'MİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

UTİB olarak gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında sektör adına birçok önemli etkinliğe imza attıklarını dile getiren Burkay, "Yönetim tecrübesi yüksek olan Birliğimizde bugün bayrak devir teslim günü. Yeni arkadaşlarımızla birlikte şüphesiz bu başarıları daha iyi noktalara taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğimiz 2018 yılı ve sonrasında da sektörde ilkleri gerçekleştiren lider konumunda faaliyetlerine devam edecektir. Bizler de gerek Birlik çatısı altında gerekse de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızı desteklemeye, sektörümüzü büyütmeye devam edeceğiz. Bursa Büyürse Türkiye Büyür, inancıyla Türkiye'mizin hayallerini gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.